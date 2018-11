Osnabrück (ots) - Im Quirllsweg wurde eine 78-jährige Frau am Mittwochmorgen gegen 11.30 Uhr Opfer eines Trickdiebstahls. Als es an der Haustür geklingelt hatte, öffnete die Seniorin und schon stand eine ca. Mitte 40-jährige Frau im Treppenhaus, die angab, die neue Nachbarin "Sabine Wegener" von nebenan zu sein. Die "Neue" wurde in die Wohnung gebeten und man unterhielt sich über anstehende Reparaturarbeiten in der Nachbarwohnung. Das Gespräch dauerte etwa 10 Minuten, dann hatte es die Frau plötzlich sehr eilig und verließ die Wohnung und das Haus. Erst später bemerkte die Seniorin, dass Schmuck und Bargeld aus ihrer Wohnung verschwunden waren. Während sie mit der angeblich neuen Nachbarin in der Küche plauderte, war ein zweiter Täter (durch die offen gelassene Tür) in die Wohnung gelangt und hatte im Schlafzimmer Beute gemacht. Hinweise zu der ca. Mitte 40 Jahre alten Frau mit den dunklen, zum Zopf gebundenen Haaren (bekleidet mit kurzem schwarzen Rock, brauner Lederjacke und schwarzer Strumpfhose ) und ggfs. weiteren Geschädigten nimmt die Polizei unter 0541 327 2215 entgegen.

