POL-OS: Osnabrück: Lkw touchierte Ampelanlage- Zeugen gesucht

Osnabrück (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen, 07.11.2018, an der Einmündung Hansastraße/Hafenstraße ereignete. Ein weißer Sattelzug war gegen 08.15 Uhr auf der Hansastraße in Richtung stadteinwärts unterwegs, bog dann nach rechts in die Hafenstraße ab und touchierte dabei die dortige Ampelanlage. Möglicherweise wurde der Fahrweg des Lkw beim Abbiegen von einem schwarzen Pkw (evtl. ein Audi TT) geschnitten, so dass der Kraftfahrer ausweichen musste und dabei mit dem Sattelzug gegen die Ampel stieß. Wer den Unfallhergang beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541-3272215.

