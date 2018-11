POL-OS: Hilter - Totalschaden bei Unfall auf Ebbendorfer Straße

Hilter (ots) - Gegen 08.52 Uhr ereignete sich am Montagmorgen ein Unfall auf der Ebbendorfer Straße. Eine 18-jährige Frau war mit ihrem Ford Fiesta in Richtung Autobahn unterwegs, als sie nach Durchfahren einer Rechtskurve zunächst nach rechts von der regennassen Fahrbahn abkam, mit der Außenschutzplanke kollidierte und sich dann mit dem Auto überschlug und im linken Graben liegenblieb. Dier Fahranfängerin wurde leicht verletzt, am Auto entstand Totalschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell