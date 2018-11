POL-OS: Osnabrück - Unfallflucht

Osnabrück (ots) - Am Dienstag, 06.11.2018, ereignete sich zwischen 08.15 Uhr und 11.47 Uhr eine Unfallflucht an der Alfred-Delp-Straße, Höhe Hausnr. 24. Ein dort geparkter roter Citroen Berlingo wurde von einem anderen Auto an der rechten Fahrzeugseite angefahren und beschädigt. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug, dessen Fahrer sich nicht um den entstandenen Schaden kümmerte, könnte es sich um ein gelbes Auto gehandelt haben. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt die Polizei unter 0541 327 2215 oder 0541 327 2315 entgegen.

