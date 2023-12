Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 15.12.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Verkehrsunfall auf der Autobahn ++ Alleinbeteiligter Verkehrsunfall ++ Fake E-Mails der Polizei Emden ++

Emden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstagabend um 20:40 Uhr stellten Polizeibeamte bei einer Kontrolle eines 24-jährigen Mannes aus der Krummhörn mit seinem genutzten Opel Zafira in der Schützenstraße fest, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Fahrerlaubnis wurde ihm im Vorjahr rechtskräftig entzogen. Gegen die 58-jährige Fahrzeughalterin wurde ebenfalls eine Strafanzeige wegen des bewussten Zulassens vom Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis mit ihrem Fahrzeug eingeleitet.

Leer - Verkehrsunfall auf der Autobahn

Am Donnerstagabend um 18:30 Uhr kam es auf der Autobahn 31 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Sattelschlepper. Ein 20-jähriger Mann aus den Niederlanden befuhr mit seinem Sattelschlepper mit Auflieger die A31 in Fahrtrichtung Bottrop auf Höhe des Autobahndreiecks Leer von der A28 kommend. Der 20-Jährige befuhr die rechte Spur und beabsichtigte einen vorausfahrenden Sattelschlepper zu überholen. Der 20-Jährige wechselte mit seinem Sattelschlepper von der rechten Spur auf den Überholfahrstreifen. Zur gleichen Zeit befuhr bereits ein 52-jähriger Mann aus Cuxhaven mit seinem Audi Q5 den Überholfahrstreifen. Der 20-Jährige übersah den Fahrer des Audis beim Überholvorgang. Aufgrund einer Gefahrenbremsung des Audifahrers kam es nicht zu einem Zusammenstoß zwischen dem LKW und dem PKW. Durch diese Gefahrenbremsung wurde jedoch die 62-jährige Beifahrerin im Audi leicht verletzt.

Uplengen - Alleinbeteiligter Verkehrsunfall

Am Donnerstagabend um 21:45 Uhr kam es auf der Jübberder Straße zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall. Eine 28-jährige Fahrzeugführerin aus Barßel kam in einer Rechtskurve mit ihrem Audi A6 nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Leitplanken. Die 28-Jährige blieb unverletzt. Der Schaden am PKW wird auf ca. 3000 Euro, der Schaden an den Leitplanken auf ca. 300 Euro geschätzt.

Emden - Fake E-Mails der Polizei Emden

Am Donnerstagmorgen erhielt eine 60-Jährige aus Immenstadt im Allgäu eine Fake E-Mail der vermeintlichen Polizei Emden. In dieser E-Mail wurde die 60-Jährige aufgefordert eine bestimmte Summe zu bezahlen, ansonsten würden rechtliche Schritte gegen sie eingeleitet werden. Die genutzte E-Mail-Adresse endete auf @gmail.com. Die Frau aus Bayern erkannte den Betrug schnell und meldete sich sofort bei der richtigen Polizei in Emden um diesen zur Anzeige zu bringen. Die Polizei warnt erneut vor solchen betrügerischen E-Mails. Gehen Sie niemals auf ebensolche Zahlungsaufforderungen ein und kontaktieren Sie Ihre örtliche Polizeidienststelle. Die Polizei versendet niemals E-Mails mit der Domain @gmail.com.

