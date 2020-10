Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 27.10.2020 Personalwechsel auf der Polizeistation Uplengen

PI Leer/Emden (ots)

Zum 01.10.2020 hat es auf der Polizeistation Uplengen einen Leitungswechsel gegeben. Polizeioberkommissar Harald Leu wurde die Leitung der Polizeistation übertragen und wird somit Nachfolger von Polizeihauptkommissar Andre Brinkmann. Der 49-Jährige ist seit 30 Jahren bei der Polizei und nach langjähriger Verwendung in Hannover und Oldenburg seit 2010 in der Polizeiinspektion Leer/Emden beschäftigt. Bis 2018 übernahm Harald Leu die Leitung der Polizeistation in Filsum und wechselte dann zur Polizeistation Uplengen, welche der Polizeistation Moormerland nachgeordnet ist. Roland Katzer, Leiter der Polizeistation Moormerland: "Ich freue mich auf die weitere, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Harald Leu und wünsche ihm einen guten Start in Uplengen." Auf eine offizielle Amtseinführung durch den Leiter der Polizeiinspektion Leer/Emden, Polizeidirektor Johannes Lind, im Beisein des Ortsbürgermeisters, Heinz Trauernicht, wurde aufgrund der Corona-Pandemie verzichtet.

