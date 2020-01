Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: ++ Brand eines Einfamilienhauses ++

PI Leer/Emden (ots)

Westoverledingen - Am Samstagvormittag gegen 09:25 Uhr wurden Einsatzkräfte verschiedener Ortsfeuerwehren sowie Beamte der Polizei in die Pastor-Kersten-Straße gerufen. Dort war es zu einem Brand eines Einfamilienhauses gekommen. Die zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Gebäude befindliche Familie konnte das Gebäude verlassen, ehe es durch das Feuer nahezu vollständig zerstört wurde. Die insgesamt acht Personen, die sich in dem Haus befanden, blieben unverletzt. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Hinweise auf ein Fremdverschulden als Brandursache liegen der Polizei nicht vor. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

