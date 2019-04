POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer/Emden für Sonntag, 07.04.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

Moormerland - Garagenbrand

Moormerland - Am Sonntag, gegen 03:30 Uhr, geriet in dem Polderweg aus bislang ungeklärter Ursache eine Garage in Brand. Das Feuer dehnte sich auf den anschließenden Carport, auf einen im Carport stehenden Pkw Audi sowie auf einen Zaun aus, bevor das Feuer durch die Feuerwehr aus Warsingsfehn gelöscht werden konnte. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Brand eines Pkw-Anhängers

Leer - Am Sonntag, gegen 06:25 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein auf der Hajo-Unken-Straße abgestellter Pkw-Anhänger in Brand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Leer gelöscht werden. Sowohl der Anhänger als auch die in dem Anhänger befindlichen Gegenstände wurden durch das Feuer komplett zerstört. Es entstand ein Schaden von ca. 3.500 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Trickdiebstahl

Emden - Auf dem Parkplatz des Dollart Centers in Emden wurde eine 76-jährige Emderin am Samstag gegen 13:45 Uhr von einer unbekannten männlichen Person gefragt, ob sie ihm Kleingeld wechseln könne. Während des Wechselvorgangs wurde die Emderin dann mehrfach abgelenkt. Später fiel ihr auf, dass mehrere Geldscheine aus ihrer Geldbörse entwendet wurden. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: ca. 40 Jahre alt, 175 - 180 cm groß, Drei-Tage-Bart, schwarzes Haar, südländisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer schwarzen Steppjacke, dunkler Hose, helle Turnschuhe. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Beleidigung, Platzverweis, Ingewahrsamnahme Emden - Eine auf dem Neuen Markt eingesetzte Polizeistreife wurde am frühen Sonntagmorgen gegen 01:30 Uhr von einem alkoholisierten, 18-jährigen Emder beleidigt. Da er sich bei der Personalienfeststellung weiter aggressiv verhielt, bekam er einen Platzverweis, dem er trotz mehrfacher Aufforderung nicht nachkam. Er wurde in Gewahrsam genommen und schlief seinen Rausch in einer Zelle aus.

Weener - Verkehrsunfallflucht

Weener - Am Samstag, gegen 13:08 Uhr, kam es auf der Autobahn 31 in Fahrtrichtung Emden zu einer Verkehrsunfallflucht. In Höhe des Parkplatzes Rheiderland überholte ein dunkelfarbener Opel Zafira einen auf dem Hauptfahrstreifen fahrenden Opel Corsa. Nach dem Überholvorgang scherte der Fahrer des Opel Zafira direkt vor dem Opel Corsa ein und bremste aus bislang unbekannter Ursache seinen Pkw ab. Der 46-jährige Fahrer des Opel Corsa musste abbremsen, verriss das Lenkrad nach links und fuhr auf den Überholfahrstreifen. Auf dem Überholfahrstreifen näherte sich von hinten ein 79-jähriger Mann mit seinem Pkw BMW und konnte den Zusammenstoß mit dem Opel Corsa nicht mehr verhindern. An den beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Der Opel Zafira entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallörtlichkeit. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

