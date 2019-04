POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Donnerstag, 04.04.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Alkoholisierter Fahrzeugführer ++

Westoverledingen - Alkoholisierter Fahrzeugführer

Westoverledingen - Mit einem Atemalkoholgehalt von 1,28 Promille war in den frühen Morgenstunden gegen 03:45 Uhr ein 36-jähriger Mann aus dem Saterland mit einem PKW in der Rajenstraße unterwegs. Die Beamten stellten die Alkoholisierung bei der Verkehrsunfallaufnahme fest. Der Mann war mit seinem VW Touran von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Eigenen Angaben nach musste der 36-Jährige einem Reh ausweichen. Der Fahrzeugführer blieb bei dem Vorfall unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand dahingegen Sachschaden. Ein Abschleppdienst übernahm die Bergung des VW. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein und veranlassten eine Blutentnahme.

