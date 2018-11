POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Soest (ots) - Geseke - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Freitagnachmittag ereignete sich gegen 14:20 Uhr am Ortsrand von Geseke ein Verkehrsunfall, bei dem eine 85-jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde. Die Seniorin war auf dem Huchtweg aus Richtung Schorlemer Straße kommen in Richtung Norden unterwegs, als sie etwa 80 Meter vor der Einmündung Völmeder Straße von einem Kleintransporter mit Anhänger überholt wurde. Der Fahrer des Gespanns, ein 36-jähriger Mann aus Geseke, benutzte dabei den äußerst linken Bereich der Fahrbahn und fuhr mit nur geringer Geschwindigkeit. Die Radfahrerin ließ den VW-Transporter zunächst problemlos passieren, rechnete aber offenbar nicht mit dem noch nachfolgenden Anhänger. Sie vollzog eine Lenkbewegung nach links, kollidierte mit dem Anhänger und stürzte auf die Fahrbahn. Die Frau wurde mit erheblichen Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. (sn)

Werl - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Samstagvormittag um 11:24 Uhr kam es im Kreisverkehr der Büdericher Straße / Am Feldrain zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Bike. Der 74-jährige Pkw-Führer aus Werl fuhr aus der Straße Am Feldrain kommend in den Kreisverkehr ein und übersah dabei den bereits im Kreisverkehr fahrenden, 74-jährigen E-Bikefahrer aus Fröndenberg. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der Radfahrer stürzte und sich Verletzungen zuzog. Er wurde durch einen Rettungswagen zum Krankenhaus Werl gebracht. (bv)

Lippetal - Wohnungseinbruch

Im Zeitraum von Samstagnachmittag, 17:30 Uhr bis Sonntagmorgen, 00:30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Dorfstraße in Schoneberg ein. Sie verschafften sich Zutritt zum Haus durch das gewaltsame Öffnen der Terrassentür und durchsuchten anschließend sämtliche Zimmer nach Wertgegenständen. Fündig wurden die Einbrecher jedoch nicht. Sie verließen das Objekt nach derzeitigem Erkenntnisstand ohne Diebesgut. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921-91000 entgegen. (sn)

