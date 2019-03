POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Mittwoch, 06.03.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Nachtrag zu schwerem Verkehrsunfall: Unfallbeteiligter verstorben ++ Verkehrsunfall mit Kind ++ PKW landete im Stadtgraben ++ Verkehrsunfall infolge Trunkenheit ++ Verkehrsunfallfluchten ++

Uplengen - Nachtrag zu schwerem Verkehrsunfall: Unfallbeteiligter verstorben

Uplengen - Am vergangenen Freitag war es gegen 21:30 Uhr in der Selverder Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 21-jähriger Mann aus Uplengen war mit seinem PKW von der Fahrbahn abgekommen und schließlich gegen einen Baum geprallt, wodurch er lebensgefährlich verletzt wurde (s. Pressemitteilung v. 02.03.). In der Nacht auf Mittwoch verstarb der 21-Jährige aufgrund seiner Verletzungen. Die Ermittlungen zur Rekonstruktion des Unfallherganges dauern weiter an.

Leer - Verkehrsunfall mit Kind

Leer - Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 26-jährigen PKW-Fahrerin aus Leer und einem 12-jährigen Radfahrer aus Leer kam es gestern Vormittag gegen 09:45 Uhr. Ersten Erkenntnissen nach befuhren beide Verkehrsteilnehmer den Liebigweg in Richtung des Böcklinweges. Die 26-Jährige beabsichtigte, den Jungen in Höhe des Ostfrieslandwanderweges linksseitig zu überholen. Dabei übersah sie, dass der Junge mit seinem Fahrrad nach links auf den Ostfrieslandwanderweg abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Die 26-Jährige hatte ihre Geschwindigkeit bereits im Vorfeld verringert, weil sie im vor ihr liegenden Streckenverlauf die rot geschaltete Lichtzeichenanlage an einem Bahnübergang wahrgenommen hatte. Der 12-Jährige stürzte bei dem Zusammenstoß und erlitt leichte Verletzungen. Er wurde durch seinen Vater, der an der Unfallstelle erschienen war, in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl an dem PKW als auch an dem Fahrrad entstanden leichte Sachschäden.

Emden - PKW landete im Stadtgraben

Emden - Glück im Unglück hatten gestern Abend gegen 22:10 Uhr zwei Männer aus Emden bei einem Verkehrsunfall in der Bolardusstraße. Der 27-jährige Fahrer befuhr mit dem 20-jährigen Beifahrer in einem VW Polo die Bolardusstraße. Der Fahrer geriet mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn, durchfuhr eine Hecke, rutschte eine Böschung hinunter und landete schließlich im wasserführenden Stadtgraben. Die beiden Männer konnten sich eigenständig aus dem Fahrzeug, welches sich in Seitenlage befand, befreien. Sie blieben unverletzt. Während der Schaden an der Hecke nur gering war, war der am VW umso höher. Das Fahrzeug lief mit Wasser voll, sodass an diesem ein Totalschaden entstand. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung des Fahrzeugs. Ein Auslaufen von Betriebsstoffen und eine dadurch mögliche Gewässerverunreinigung blieb ersten Erkenntnissen nach aus. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Leer - Verkehrsunfall infolge Trunkenheit

Leer - Ein 44-jähriger Leeraner steht im Verdacht, gestern Nachmittag gegen 15:40 Uhr in der Edzardstraße mit einem Atemalkoholwert von 4,29 Promille einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Zeugen hörten zunächst einen Knall, der aus Richtung eines am Fahrbahnrand geparkten VW Caddy herrührte. Der PKW war dort von einem der Zeugen geparkt worden. Dieser stellte fest, dass der zuvor intakt gewesene Außenspiegel der Fahrerseite beschädigt war. Unmittelbar am Fahrzeug befand sich der 44-Jährige mit seinem Fahrrad, der in Richtung Hajo-Unken-Straße fuhr. Einem der Zeugen gelang es, den mutmaßlichen Unfallverursacher zu verfolgen und bis zum Eintreffen der Beamten festzuhalten. Eine Atemalkoholüberprüfung bei dem Mann lieferte das genannte Ergebnis. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme. Eine medizinische Versorgung des 44-Jährigen war nicht erforderlich. Er blieb nach dem Zusammenstoß unverletzt. Der Leeraner muss sich nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle verantworten.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Leer - Zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Multi-Marktes im Osseweg kam es heute im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 12:10 Uhr. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte womöglich beim Ein- oder Ausparken einen Citroen, der auf dem Parkplatz abgestellt war. An dem PKW waren Lackschäden am vorderen Kotflügel der Beifahrerseite zu verzeichnen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Emden - Zu einer Verkehrsunfallflucht in der Max-Windmüller-Straße kam es zwischen Montagabend, 21:00 Uhr, und Dienstagvormittag, 11:10 Uhr. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit einem Fahrzeug einen am Fahrbahnrand geparkten Seat Leon. An dem PKW waren leichte Lackschäden an der Fahrerseite zu verzeichnen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Weener - Verkehrsunfallflucht

Weener - Am vergangenen Freitagmorgen, im Zeitraum zwischen 07:00 Uhr und 09:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer in der Neuen Feldstraße auf dem Parkplatz vor der dortigen Rossmann-Filiale eine Straßenlaterne. Die Laterne wurde hierbei komplett umgerissen. Aufgrund der Höhe der Anstoßstelle ist dabei von einem LKW als verursachendes Fahrzeug auszugehen. An dem Laternenmast konnte blauer Lackabrieb festgestellt werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Emden - Einen schadenträchtigen Verkehrsunfall verursachte ein unbekannter und flüchtiger Verkehrsteilnehmer am Sonntagnachmittag gegen 15:05 Uhr in der Niedersachsenstraße. Auf dem Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr und der Larrelter Straße kam der Verkehrsteilnehmer, der in Richtung Larrelter Straße unterwegs war, mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte mit einem auf dem angrenzenden Grünstreifen befindlichen, stationären Steuergerät zusammen und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung gekümmert zu haben. Der entstandene Schaden am Steuergerät wird auf einen Wert zwischen 17.000 EUR und 20.000 EUR beziffert. Die Nennung des genauen Unfallzeitpunktes ist möglich, da das Gerät zu diesem Zeitpunkt einen Fehler meldete. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

