POL-BOR: Rhede-Vardingholt - Einbruch in Supermarkt

Rhede-Vardingholt (ots) - Einen Beamer und einen Lautsprecher erbeuteten Straftäter in der Nacht zum Freitag bei einem Einbruch in einen Supermarkt an der Gronauer Straße. Der oder die Täter hatten eine Scheibe eingeschlagen und waren so in den Markt gelangt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

