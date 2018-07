POL-BOR: Ahaus - Kollision auf der K17

Ahaus (ots) - Mehrere Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 11.550 Euro stellen die Bilanz eines Unfalls dar, der sich am Donnerstag gegen 16,45 Uhr auf der Kreisstraße 17, Buurser Straße, in Ahaus-Alstätte ereignet hat. Ein 57 Jahre alter Autofahrer aus Ahaus wollte zu diesem Zeitpunkt aus dem Besslinghook nach rechts auf die K17 in Richtung B70 einbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem von links kommenden Wagen eines 20-Jährigen aus Enschede (NL), der mit vier Personen besetzt war. Die Wucht des Zusammenstoßes schleuderte das Fahrzeug in den Straßengraben; alle Insassen erlitten leichte Verletzungen.

