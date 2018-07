POL-BOR: Schöppingen - Einbrecher ergreift die Flucht

Schöppingen (ots) - Das laute Klopfen an der Tür nahm der Einbrecher als Startsignal für seine Flucht: Ein Unbekannter ist am Donnerstag gegen 21.15 Uhr in eine Wohnung an der Enscheder Straße in Schöppingen eingedrungen. Ein Zeuge hörte Geräusche, schöpfte Verdacht und klopfte. Daraufhin suchte der Einbrecher allem Anschein nach ohne Beute das Weite. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

