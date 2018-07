POL-BOR: Borken - Zeuge verhindert Diebstahl

Borken (ots) - Offensichtlich gestört in ihrem kriminellen Tun fühlten sich am Donnerstagabend zwei verhinderte Motorrollerdiebe in Borken: Ein Zeuge überraschte die Unbekannten dabei, wie sie gegen 22.20 Uhr ein Fahrzeug stellen wollten. Es hatte verschlossen an der Bahnhofstraße gestanden. Die Täter flüchteten. Die Unbekannten sind etwa 20 Jahre alt, einer der beiden hatte ein südländisches Aussehen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

