POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 18.02.2019

++ Körperliche Auseinandersetzung in einer Shisha-Bar ++ Fahren unter Alkoholeinfluss ++ Sachbeschädigung an Pkw ++ Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind ++ Verkehrsunfallfluchten ++

Emden - Körperliche Auseinandersetzung in einer Shisha-Bar

Emden - Am gestrigen Abend gegen 20:00 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Shisha-Bar in der Neutorstraße zum Nachteil eines 29-jährigen aus Krummhörn. Beim Eintreffen der Polizei konnten die Beamten das Opfer am Boden liegend vorfinden. Ein Rettungswagen brachte den Mann umgehend in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zwischen dem Opfer und einem 24-jährigen aus Emden in der Bar zu einem Streitgespräch, woraufhin der Emder den 29-jährigen am Hals gegriffen hat. Das Opfer fiel daraufhin zu Boden und konnte vorerst nicht zu dem Vorfall befragt werden. Gegen den Emder wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Emden - Fahren unter Alkoholeinfluss

Emden - 2,8 Promille war das Ergebnis eines Atemalkoholtestes bei einer Verkehrskontrolle in der heutigen Nacht gegen 02:45 Uhr. Eine aufmerksame Zeugin hatte beobachtet, wie der 44-jährige aus Brechen mit einem Transporter von einem Tankstellengelände auf die Neutorstraße fuhr. Die Beamten stellten bei dem Mann Atemalkoholgeruch fest und führten einen Atemalkoholtest durch. Im Anschluss wurde eine Blutentnahme bei dem 44-jährigen veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Er darf bis auf Weiteres keine fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeuge führen.

Leer - Sachbeschädigung an Pkw

Leer - Zu einer Sachbeschädigung an einem weißen Suzuki Celerio kam es in der Zeit zwischen letzten Freitag 18:00 Uhr und Samstag 10:00 Uhr in der Wörde in Höhe der Hausnummer 4. Die linke Fahrzeugseite wurde mittels eines spitzen Gegenstandes durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Rhauderfehn - Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind wurde die Polizei am Sonntag gegen 13:55 Uhr in der Straße Untenende in Höhe der Hausnummer 28 gerufen. Ein 64-jähriger aus Rhauderfehn beabsichtigte mit seinem Daimler, A-Klasse von einem Parkplatz auf die Straße Untenende zu fahren. Dabei übersah er ein 13-jähriges Kind aus Ostrhauderfehn, welches entgegen der zulässigen Fahrtrichtung, den Radweg in Richtung des Kreisverkehres befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei das Kind von seinem Fahrrad stürzte und sich am Knie leicht verletzte. Das Kind wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Die Angehörigen des Kindes wurden durch die Polizei über den Unfall informiert. An dem Pkw und dem Fahrrad entstand Sachschaden.

Leer - Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht!

Leer - Am heutigen Tag in der Zeit zwischen 09:55 Uhr und 11:00 Uhr wurde ein schwarzer VW Touran rechtsseitig am Heck durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Pkw war auf einem Parkplatz neben dem Postgebäude am Bahnhofsring abgestellt worden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Leer - Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es auch am letzten Freitag in der Zeit zwischen 07:15 Uhr und 16:00 Uhr in Höhe der Spierkreuzung auf einen Parkplatz an der Hauptstraße, Hausnummer 80. Hier wurde die hintere Stoßstange eines grauen Hyundai Veloster durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt.

Leer - Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, die einen Unfall zwischen einem grauen Pkw Renault Latitude und einem blauen Pkw Audi, A4 beobachtet haben. Der Unfall hat sich bereits am letzten Montag gegen 15:00 Uhr auf dem Parkplatz des HAKA-Marktes an der Sägemühlenstraße ereignet. Nach derzeitigem Kenntnisstand touchierte der Fahrer des Renault mit seiner Fahrertür die rechte Fahrzeugseite des Audi. Der Fahrzeugführer des Audi, ein 18-jähriger aus Leer, saß zu diesem Zeitpunkt in seinem Fahrzeug und hatte den Unfall bemerkt. Der Renault-Fahrer setzte jedoch seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der mutmaßliche Verursacher wurde bereits zu dem Unfallhergang befragt. Möglicherweise haben Zeugen diesen Vorfall beobachtet und können der Polizei sachdienliche Hinweise geben.

