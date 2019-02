POL-LER: Pressemeldung vom 17.02.2019 - Nachtrag ++ Verkehrsunfallflucht ++ Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus ++

Polizeiinspektion Leer/Emden

Brinkum/A28 - Verkehrsunfallflucht

Brinkum/A28- Am Freitag, gegen 21:55 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Mann mit einem Pkw Volvo den Überholfahrstreifen der A28, Fahrtrichtung Leer, zwischen den Anschlussstellen Filsum und Leer-Ost, und war im Begriff zwei auf dem Hauptfahrstreifen fahrende Fahrzeuge zu überholen, als urplötzlich der hintere der beiden Fahrzeuge zum Überholen ausscherte. Der Auricher konnte trotz Vollbremsung das Ausbrechen seines Fahrzeuges nicht verhindern und prallte nach rechts in die Außenleitschutzplanke. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen VW Bus, eventuell blaue Farbe, gehandelt haben. Der Fahrzeugführer / die Fahrzeugführerin entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Bei dem zu überholenden zweiten Fahrzeug soll es sich um einen hellen Kleinwagen gehandelt haben. Der oder die Fahrerin, sowie weitere Zeugen des Unfalls, werden um Kontaktaufnahme bei der Autobahnpolizei in Leer gebeten.

Moormerland - Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus

Moormerland - Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am heutigen Sonntag, gegen 11:10 Uhr, zu einem Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus in der Jann Berghaus Straße. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnten sich die Hausbewohner eigenständig aus dem Haus retten. Ein 23-jähirger Bewohner wurde hierbei leicht verletzt und musste in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es entstand ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Ermittlungen wurden aufgenommen.

