POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Freitag, 15.02.2019

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Freitag, 15.02.2019

Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss ++ PKW zerkratzt

Westoverledingen/ Ostrhauderfehn - Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Westoverledingen/ Ostrhauderfehn - Am Donnerstagmorgen gegen 08:05 Uhr kontrollierten Beamte einen 18-jährigen Ostrhauderfehner, der mit seinem Fahrzeug in der Russenstraße in Westoverledingen unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Verdachtsmomente auf einen Drogenkonsum. Der junge Mann räumte den Beamten gegenüber ein, Cannabisprodukte konsumiert zu haben, sodass die Beamten ein Verfahren einleiteten und eine Blutentnahme veranlassten.

Am frühen Freitagmorgen gegen 01:20 Uhr führten Beamte bei einem 60-jährigen Westoverledinger eine Verkehrskontrolle durch. Der Mann war mit seinem Fahrzeug in der Hauptstraße in Ostrhauderfehn unterwegs. Auch in diesem Fall ergaben sich Verdachtsmomente auf einen möglichen Drogenkonsum. Der Verdacht wurde durch einen Schnelltest, der positiv auf den Wirkstoff Amphetamin reagierte, bestätigt. Die Beamten leiteten ein Verfahren ein und veranlassten eine Blutentnahme.

Emden - PKW zerkratzt

Emden - Zu einer Sachbeschädigung an einem VW Passat, der am Fahrbahnrand der Sleedrieverstraße geparkt war, kam es im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag, 17:00 Uhr und Donnerstagvormittag, 10:30 Uhr. Ein unbekannter Täter zerkratzte mit einem spitzen, zurzeit unbekannten Gegenstand den Lack an der Fahrerseite des PKW. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

