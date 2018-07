POL-LER: ++ Diebstähle aus Pkw++ Verkehrsunfall++

PI Leer/Emden (ots) - Emden - Diebstahl aus Pkw Emden - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 09:30 Uhr, wurde ein Portmonee aus einem unverschlossenen BMW gestohlen, der in der Theodor-Storm-Straße geparkt stand. Die Polizei weist aus aktuellem Anlass erneut darauf hin, dass ein Fahrzeug kein Tresor ist. Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug und verschließen Sie es auch bei kurzzeitigem Verlassen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Verkehrsunfall Emden - Am Sonntag kam es auf der Auricher Straße in Höhe der Kreuzung Schützenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Mann aus Osteel befuhr die Auricher Straße mit einem Audi A4 in Richtung Aurich und wollte dann nach links in die Schützenstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen bevorrechtigten entgegenkommenden VW Polo, der von einem 57-jährigen Mann aus Wagenborgen / NL in stadteinwärtige Richtung gefahren wurde. Es kam zur Kollision, bei der der Fahrer des VW Polo, seine 56-jährige Beifahrerin und die 20-jährige Beifahrerin des Audi leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zudem musste die Fahrbahn auf Grund von ausgetretenen Betriebsstoffen durch die Feuerwehr gereinigt werden.

Leer - Diebstähle aus Pkw Leer - Im Gesamttatzeitraum von Donnerstag, 10:00 Uhr, bis Freitag, 07:45 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter durch Einschlagen von Seitenscheiben bzw. durch Aufschneiden eines Faltdaches Zutritt zu drei Pkw, die auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Osseweg abgestellt waren. Aus den Fahrzeugen wurde jeweils das Radio ausgebaut und entwendet. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-339

Polizeistation Filsum 04957-334

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressestelle

Christian Groeneveld

Telefon: 0491/97690-104

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell