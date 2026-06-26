Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Motorradfahrerstammtisch am 2. Juli 2026 - Örtlichkeit geändert

Lingen (ots)

Der nächste Motorradfahrerstammtisch der Polizei und der Verkehrswacht findet am 2. Juli 2026 ab 17:00 Uhr in Lingen (Kaiserstraße 10c - Campus der Hochschule) statt. Ein besonderer Programmpunkt ist die Einweisung in das Thema "Erste Hilfe - Defibrillator" durch das DRK Lingen. Darüber hinaus werden die Spendengelder der diesjährigen "PoliTour" an die Teddystiftung übergeben. Alle Interessierten - auch Nicht-Motorradfahrerinnen und -Motorradfahrer - sind herzlich eingeladen

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