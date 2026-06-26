POL-EL: Wietmarschen - Einbruch in Wohnhaus

Herzlake (ots) - In der Zeit von Mittwochabend bis gestern Vormittag kam es in der Hasestraße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einer Gaststätte. Die Höhe des entstandenen Schadens steht aktuell noch nicht fest. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haselünne unter der Rufnummer 05961 - 958700 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

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