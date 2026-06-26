Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Rhede - Einbruch in Gaststätte
Rhede (ots)
In der Zeit von Mittwochabend bis gestern Morgen kam es in der Burgstraße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einer Gaststätte. Sie entwendeten Bargeld. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 - 9260 zu melden.
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Marina Bruns
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