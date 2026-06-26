POL-EL: Herzlake - Einbruch in Gaststätte

Aschendorf (ots) - In der Zeit von Mittwochnachmittag bis gestern Nachmittag kam es in der Waldseestraße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu dem Gebäude. Ob die Täter Diebesgut erlangten steht bisher nicht fest. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 - 9260 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

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