Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Sachbeschädigungen in öffentlichen Toiletten - Zeugen gesucht

Haselünne (ots)

Zwischen Samstag, 16.05.2026, 16:00 Uhr, und Montag, 18.05.2026, 08:45 Uhr, kam es in Haselünne zu mehreren Sachbeschädigungen in öffentlichen Toilettenanlagen.

Betroffen war unter anderem die öffentliche Toilette hinter dem Rathaus in der Straße "Krummer Dreh". Unbekannte Täter rissen dort in der Herren- sowie in der Damen- und Behindertentoilette mehrere Steckdosen aus den Fassungen. Zudem kam es in einer weiteren öffentlichen Toilette im Friedrich-Berentzen-Weg zu einer versuchten gewaltsamen Öffnung eines Spindes. Die Täter scheiterten jedoch und konnten nichts entwenden.

Ob die zwei Taten im Zusammenhang stehen, ist bisher noch nicht abschließend geklärt. Daher werden Zeugen gebeten, die Hinweise zu den Taten oder den unbekannten Tätern geben können, sich bei der Polizeistation Haselünne unter der Telefonnummer 05961 958700 zu melden.

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