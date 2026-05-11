Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Anruf eines falschen Polizeibeamten - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am Donnerstag, 07.05.2026, kam es in Lingen-Biene, in der Straße Lange Straße zu einem Anruf eines falschen Polizeibeamten, der dem älteren Geschädigten von in der Nähe festgenommenen Einbrechern berichtete, das Eigentums der Geschädigten sei gefährdet.

Die Polizei müsse die vorhandenen Wertgegenstände der Geschädigten in Augenschein nehmen.

Gegen 15 Uhr erschien tatsächlich ein vermeintlicher Polizeibeamter an der Wohnung des Geschädigten um dessen Wertgegenstände in Augenschein zu nehmen.

Der Geschädigte ließ den Täter, der sich mittels eines auf seinem Handy befindlichen Bildes eines angeblichen Polizeidienstausweises "legitimierte", ins Haus, wo dieser schließlich begann vorhandenes Bargeld zu fotografieren.

In einem unbeobachteten Moment nahm der Täter das Bargeld an sich und verließ das Haus.

Als der Geschädigte dies bemerkte, konnte er nicht mehr feststellen, in welche Richtung der Täter gegangen war.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 1,80 m groß

- kurze, dunkle Haare

- schlanke Statur

- dunkle Haare

- südländisches Erscheinungsbild

Die Polizei fragt nun:

Wer kann Angaben zu dem beschriebenen Mann und/oder einem eventuell mit diesem in Zusammenhang stehenden Pkw machen?

Hinweise, auch zu möglicherweise vorhandenen Bildern aus Kameraüberwachungsanlagen, nimmt ihre örtliche Polizeidienststelle entgegen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei ausdrücklich darauf hin, dass diese niemals um Geldbeträge oder Wertgegenstände bitten wird. Geben Sie keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis, lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und legen ggf. einfach auf, übergeben Sie jedoch in keinem Fall Geld an unbekannte Personen. Im Zweifel wenden Sie sich an ihre örtliche Polizeidienststelle.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/.

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