POL-EL: Lathen/Dörpen - Gefährliches Überholmanöver auf der B70 - Zeugen gesucht

Lathen/Dörpen (ots)

Bereits am Freitag, 20. Februar 2026, kam es zwischen 08:15 Uhr und 08:20 Uhr auf der B70 zu einem Verkehrsgeschehen, in dessen Verlauf es später zu einem Unfall kam.

Ein 28-jähriger Lkw-Fahrer war mit seinem Fahrzeug auf der B70 aus Richtung Lathen kommend in Fahrtrichtung Dörpen unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Lkw kurz vor der Einmündung Renkenberger Straße von einem 48-jährigen Fahrer eines blauen Skoda Kodiaq überholt - trotz entgegenkommenden Verkehrs.

Im weiteren Verlauf kam es in Höhe der Wippinger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen dem Lkw und dem Skoda.

Die Polizei sucht nun insbesondere Zeugen, die Angaben zu dem Überholmanöver machen können oder durch dieses möglicherweise gefährdet wurden.

Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 entgegen.

