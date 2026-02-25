Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Verkehrsunfallflucht am Raiffeisenplatz - Zeugen gesucht

Lathen (ots)

Am Dienstag, 24. Februar 2026, kam es zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr am Raiffeisenplatz in Höhe der Hauptstraße 13 zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der Geschädigte hatte seinen weißen, beschrifteten Ford Transit am Straßenrand abgestellt. In dem genannten Zeitraum wurde das Fahrzeug durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer an der hinteren rechten Fahrzeugseite beschädigt.

Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am beschädigten Fahrzeug wurde roter Fremdlack festgestellt, sodass davon auszugehen ist, dass das verursachende Fahrzeug eine rote Lackierung aufweist.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lathen unter der Telefonnummer 05933/924570 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell