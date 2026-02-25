PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Verkehrsunfallflucht am Raiffeisenplatz - Zeugen gesucht

Lathen (ots)

Am Dienstag, 24. Februar 2026, kam es zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr am Raiffeisenplatz in Höhe der Hauptstraße 13 zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der Geschädigte hatte seinen weißen, beschrifteten Ford Transit am Straßenrand abgestellt. In dem genannten Zeitraum wurde das Fahrzeug durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer an der hinteren rechten Fahrzeugseite beschädigt.

Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am beschädigten Fahrzeug wurde roter Fremdlack festgestellt, sodass davon auszugehen ist, dass das verursachende Fahrzeug eine rote Lackierung aufweist.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lathen unter der Telefonnummer 05933/924570 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 11:42

    POL-EL: Lathen - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Lathen (ots) - Diesen Montag kam es in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 12:30 Uhr in Lathen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten schwarzen VW Multivan. Der Vorfall ereignete sich auf dem Parkplatz zwischen der Rossmann-Filiale und der Samtgemeinde an der ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 08:14

    POL-EL: Haren - Pkw brennt in Wohnhausnähe vollständig aus - Fensterscheibe beschädigt

    Haren (ots) - Am Dienstagabend, 24. Februar 2026, ist es gegen 19:05 Uhr in der Adenauerstraße zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein in unmittelbarer Nähe zu einem Wohnhaus abgestellter Pkw in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte das Feuer zügig unter Kontrolle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren