Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Werkzeug und Maschinen gestohlen

Lingen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch sind bislang unbekannte Täter in einen Transporter eingebrochen und entwendeten Maschinen und Werkzeug. Das Fahrzeug war zur Tatzeit auf einem Parkplatz an der Vennestraße in Lingen abgestellt.

Zu einem weiteren Diebstahl kam es in derselben Nacht in der Von-Tresckow-Straße in Lingen. Hier brachen Täter in einen Pritschenwagen ein und entwendeten ebenfalls Werkzeug.

In der Straße "An der Kapelle" entwendeten die Täter Werkzeug aus einem Transporter. Ebenfalls Werkzeug aus einem Transporter entwendeten die Täter an der Kardinal-von-Galen-Straße.

Ein weiteres Firmenfahrzeug brachen die Täter in der Rommelstraße auf und stahlen Werkzeug. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Insgesamt entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell