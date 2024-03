POL-EL: Meppen - Kupfer gestohlen

Haselünne (ots) - Zwischen dem 18. März, ca. 16 Uhr, und dem 19. März, 9 Uhr, wurde eine Wand der Bödiker Oberschule in der Kolpingstraße in Haselünne von einer unbekannten Täterschaft beschädigt. Die Wand wurde mit schwarzer Farbe beschmiert, wodurch ein nicht unerheblicher Schaden entstanden ist. Ebenfalls in Form von Farbschmierereien wurde in der Zeit zwischen Freitag und Dienstag das historische ...

mehr