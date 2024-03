POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Papenburg (ots) - Zwischen Dienstag, 21.45 Uhr, und Mittwoch, 5 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in eine Bäckerei sowie einen Supermarkt an der Gutshofstraße in Papenburg eingebrochen (wir berichteten). Nun stellte sich ein 49-Jähriger Mann am gestrigen Tag in der Polizeistation und gab die Tat zu. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Marina Bruns Telefon: +49 591 87 104 E-Mail: ...

