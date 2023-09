Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Wietmarschen (ots)

Am Freitag, dem 1. September, kam es gegen 7.45 Uhr auf der Straße "Pferdebahn" in Wietmarschen zu einem Verkehrsunfall. Dabei fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug die Straße "Pferdebahn" aus Richtung B213 kommend in Richtung Wietmarschen. In einer leichten Rechtskurve kam dieser zu weit auf die Gegenfahrbahn, sodass er mit der 33-jährigen Fahrerin eines VW-Golf zusammenstieß bzw. sich die Spiegel berührten. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aufgrund von Zeugenaussagen und des entsprechenden Schadenbildes handelt es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen weißen Hyundai i30 aus dem Baujahr 2011 - 2015. Wem ist ein solches Fahrzeug bekannt, an dem der linke Außenspiegel fehlte oder in großen Teilen zerstört war? Wurde ein solcher Spiegel möglicherweise in einer Werkstatt repariert? Hinweise bitte unter 05921-3090 an die Polizei Nordhorn.

