Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Motorradfahrerstammtisch am 6. April

Lingen (ots)

Mit länger werdenden Tagen und den ersten warmen Sonnenstrahlen sind die ersten Motorradfahrer wieder auf den Straßen zu sehen. Auch das Organisationsteam des Motorradfahrerstammtisches, mit dem etablierten "Warm Up" in die Saison starten. Am 6. April findet der Stammtisch der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim und der Verkehrswacht Lingen an einem neuen Standort statt. Ab 17 Uhr treffen sich alle Interessierten auf dem Parkplatz der Firma Dralon in der Straße Darmer Esch 75 in Lingen. Der Fahrsicherheitstrainer Thorsten Hermes aus Geeste wird, wie auch in den vergangenen Jahren, das "Warm Up" moderieren. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Der kostenlose Service soll die Besucher motivieren, ein vollwertiges Motorradsicherheitstraining durchzuführen. Wie gewohnt, sorgt die Verkehrswacht Lingen für warme und kalte Getränke und eine Kleinigkeit zu Essen.

