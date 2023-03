Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Zeugen gesucht

Herzlake (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr kam es auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Löninger Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin touchierte mit ihrem PKW eine schwangere Radfahrerin. Durch den Zusammenstoß fiel die Radfahrerin zu Boden und verletzte sich leicht am Arm. Die Unfallverursacherin stieg kurz aus ihrem Fahrzeug, entfernte sich jedoch dann unerlaubt von der Unfallstelle. Die Autofahrerin wird auf etwa 60-80 Jahre geschätzt. Bei dem PKW könnte es sich um ein weinrotes Auto handeln. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Telefonnummer 05961 958700 zu melden.

