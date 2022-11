Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Verkehrsunfall mit Unfallflucht unter erheblichem Alkoholeinfluss

Neuenhaus (ots)

Am frühen Samstagmorgen, um 03:35 Uhr, verunfallte ein 28 Jahre alter Autofahrer aus Neuenhaus mit seinem Opel Astra an der Hauptstraße. Nach ersten Erkenntnissen befuhr er dort mit seinem Pkw die Hauptstraße in Richtung Nordhorner Straße. Vermutlich aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung kam er im weiteren Verlauf von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Ein Zeuge beobachtete, wie er sich anschließend augenscheinlich unverletzt vom Unfallort entfernte. Das Auto blieb stark beschädigt zurück. Nach ersten Ermittlungen vor Ort und unter Zuhilfenahme einer guten Personenbeschreibung konnte der Unfallverursacher kurze Zeit später in einer Gaststätte angetroffen werden. Ihm wurde auf der Dienststelle der Polizei Nordhorn eine Blutprobe entnommen und da er nicht in der Lage war seinen Heimweg selbständig und sicher fortzusetzen, wurde er zum Schutz der eigenen Person in Gewahrsam genommen. Der Pkw wurde abgeschleppt. /hue

