Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Osterwald - Zeugen nach Unfallflucht in der Schorffeldstraße gesucht

Osterwald (ots)

Letzten Dienstag kam es gegen 6.50 Uhr in Osterwald in der Schorffeldstraße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei dem eine 18-Jähriger leicht verletzt wurde. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr die Schorffeldstraße in Richtung Bimolter Straße dabei hielt er beim Überholen gegenüber dem 18-jährigen Pedelecfahrer nicht den erforderlichen Seitenabstand ein, sodass der 18-Jährige zur rechten Seite auswich, das Gleichgewicht verlor und stürzte. Er verletzt sich dabei leicht. Nach Angaben des 18-Jährigen soll es sich bei dem Fahrzeug vermutlich um einen schwarzen VW Multivan gehandelt haben, der ohne unvermindert seine Fahrt fortsetzte. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/309-0 in Verbindung zu setzen.

