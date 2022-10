POL-EL: Wilsum - technischer Defekt löst Einsatz der Feuerwehr aus

Werlte (ots) - Gestern gegen 18.08 Uhr kam es in Werlte in der Straße Hinterm Teich zu einem Einsatz der Feuerwehr. Ein Zeuge beobachtete, wie Jugendliche sich in dem Bereich des Gebäudes aufhielten. Kurz darauf qualmte es aus einem Fenster und er verständigte die Rettungskräfte. Die bislang unbekannten Täter entfachten mittels kleinen Hölzern ein Feuer in dem abrissfälligen Gebäude. Die Feuerwehr Werlte war mit ...

mehr