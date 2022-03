POL-EL: Lingen - Eigentümer gesucht

Emsbüren (ots) - Am 07. Februar kam es zwischen 17.30 Uhr und 17.40 Uhr in Emsbüren in der Straße In der Maate zu einer Unfallflucht. Die 89-jährige Fahrerin eines grauen Opel Meriva parkte ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz des dortigen Lebensmittelmarktes. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer rangierte vermutlich mit einem Sprinter oder LKW auf dem Parkplatz und beschädigte den Opel erheblich. Zeugen, die Hinweise ...

