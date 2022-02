Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Frau bei Unfall leicht verletzt

Twist (ots)

Am Montag kam es auf der Straße Alt-Rühlertwist in Twist zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 62-Jährige verletzt wurde. Die Frau war gegen 17.15 Uhr in ihrem Mercedes in Richtung Twist unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und kam in einem Graben zum Stehen. Die Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell