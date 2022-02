Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Thuine - Mitsubishi beschädigt

Thuine (ots)

Am Sonntag kam es zwischen 0.15 und 9.30 Uhr an der Straße Zum Windmühlenberg in Thuine zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein am Straßenrand geparkter weißer Mitsubishi beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen mögen sich bitte mit der Polizei Spelle unter Tel. 05977/92921-0 in Verbindung setzen.

