Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Unfallflüchtiger gesucht

Geeste (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr kam es auf der Meppener Straße in Geeste zu einem Unfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer bog von der Änne-Coppenrath-Straße in die Meppener Straße nach rechts ab. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste eine 29-Jährige, die sich auf der Linksabbiegerspur befand, mit ihrem Seat ausweichen. Infolge dessen musste eine weitere Beteiligte in ihrem roten Skoda ebenfalls ausweichen. Diese stieß gegen einen Leitpfosten, sodass am Skoda ein Sachschaden von ca. 300 Euro entstand. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Er war vermutlich in einem weißen LKW unterwegs. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

