Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Müllsäcke in Brand gesetzt

Emsbüren (ots)

Bislang unbekannte Täter setzten in der Nacht zu Freitag gegen 2.50 Uhr an der Straße Mehringen mehrere Müllsäcke in Brand. Ein Anwohner entdeckte das Feuer und konnte es mit eigenen Mitteln löschen. Es wurde niemand verletzt. Es entstand ein geringer Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emsbüren unter der Rufnummer 05903/703190 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell