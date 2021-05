Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Zeugen gesucht

Emsbüren (ots)

Am Freitag kam es auf der Emsstraße in Emsbüren zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Mann war in seinem BMW mit angehängtem Wohnwagen gegen 18.15 Uhr in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Als er verkehrsbedingt halten musste, fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf den Wohnwagen auf und verursachte einen Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

