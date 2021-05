Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Keine Verletzten bei Unfall

Spelle (ots)

Am Freitag kam es auf der Bernard-Krone-Straße in Spelle zu einem Verkehrsunfall. Verletzt wurde niemand. Gegen 15 Uhr fuhr ein 86-Jähriger mit seinem Opel von einem dortigen Tankstellengelände. Dabei verwechselte er vermutlich das Brems- mit dem Gaspedal. Das Auto beschleunigte, überquerte die Hedwigstraße und stieß dabei gegen den Hyundai eines 45-Jährigen, der durch den Aufprall auf den VW eines 46-Jährigen geschoben wurde. Im weiteren Verlauf überquerte der Opel-Fahrer die Bernard-Krone-Straße, durchfuhr eine Gartenhecke sowie die dahinter befindliche Holzhütte und kam zum Stehen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro.

