Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Zeugen gesucht

Herzlake (ots)

Zwischen dem 26. März und dem 6. April entwendeten bislang unbekannte Täter mehreren Wasserhähnen auf dem Wohnmobilstellplatz beim Hasetalstadion in Herzlake. Die Wasserhähne sind speziell für Anschlüsse an Wohnmobile ausgelegt. Darüber hinaus wurden mehrere Hinweisschilder entwendet. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Herzlake unter der Rufnummer (05962)877760 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell