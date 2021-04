Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold - Brückengeländer beschädigt

Surwold (ots)

Zwischen dem 1. und dem 3. April beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ein Brückengeländer an der Hauptstraße in Surwold. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell