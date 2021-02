Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Polizei sucht mit Öffentlichkeitsfahndung nach unbekanntem Täter

Lingen (ots)

Mit einer Öffentlichkeitsfahndung suchen Ermittler der Polizei aus Lingen nach einer Straftat nun nach einem unbekannten Täter. In der Zeit von Freitag, 27. November 2020, 2 Uhr, bis Samstag, 28. November 2020, 6 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in den Schuppen eines Einfamilienhauses an der Straße Zum Rehstand in Lingen ein. Er entwendete daraus zwei hochwertige E-Bikes im Wert von etwa 3800 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen. Fahndungsbilder sind unter dem folgenden Link einsehbar: https://www.lka.polizei-nds.de/startseite/fahndung/fahndungen_via_sozialer_netzwerke/lingen-schwerer-diebstahl-115325.html

