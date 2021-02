Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Opel beschädigt

Meppen (ots)

Am Donnerstag kam es zwischen 12 und 12.05 Uhr an der Ludwigstraße in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein am Fahrbahnrand parkender weißer Opel Combo an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931/949-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell