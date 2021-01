Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rhede - Zeugen gesucht

Rhede (ots)

Am Samstag kam es in Rhede zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug befuhr gegen 21 Uhr die Bellingwolder Straße in Richtung Niederlande. Als der Fahrer nach rechts in die Brualer Straße abbog, kollidierte er mit zwei Verkehrszeichen. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 200 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell