Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Brand in Hackschnitzel-Kraftwerk

Emsbüren (ots)

Am Donnerstag gegen 11.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in die Straße Elbergen ins Emsbüren alarmiert. Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen kam es vermutlich aufgrund einer Verpuffung zu einem Brand in einem Hackschnitzel-Kraftwerk. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehren aus Emsbüren und Salzbergen konnten das Feuer zügig löschen. Die Schadenshöhe wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

