Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - PKW bei Brand zerstört

Werlte (ots)

Am Sonntagmittag geriet gegen 12.00 Uhr aus noch ungeklärter Ursache auf der Ostenwalder Straße ein PKW in Brand. Der Fahrer bemerkte aufsteigenden Rauch aus der Motorhaube seines PKW und stoppte sein Fahrzeug am Fahrbahnrand. Die Freiwillige Feuerwehr aus Lahn war mit drei Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort und löschte die Flammen. Der Wagen wurde bei dem Brand zerstört. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

